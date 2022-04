Summit tra De Laurentiis e Spalletti: deciso il futuro del mister

Spalletti-De Laurentiis, summit al Britannique

Il patron azzurro e il mister si sono incontrati nella giornata di ieri presso l’Hotel Britannique.

Stando quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino‘, Luciano Spalletti è finito nel mirino della critica dopo il passo falso con la Roma in campionato. C’è stato ieri un summit al Britannique tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis. Lo fanno spesso, anche dopo una vittoria. Ovvio che il momento è delicato e di questo si è parlato. Ovvero come provare a vincere le ultime cinque gare. Il contratto di Spalletti non è in discussione. Ha un altro anno e poi c’è una opzione di De Laurentiis da esercitare entro il 30 aprile del 2023 per un terzo anno. Ed è difficile che il presidente del Napoli rompa un accordo in anticipo soprattutto con la qualificazione Champions che è lì. Il mister resterà sulla panchina degli azzurri anche nella prossima stagione.