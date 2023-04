Juventus, Cuadrado: “Felice per aver riavuto i 15 punti, li abbiamo guadagnati sul campo”

Juventus, la reazione di Cuadrado dopo l’annullamento della penalizzazione

Il difensore della Juventus Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato il passaggio del turno in Europa League e dell’annullamento della penalizzazione in campionato. Ecco quanto dichiarato:

“Sono contento per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo lottato e difeso da squadra. Poi siamo andati in vantaggio contro una grande squadra, loro giocano un bel calcio. Ma penso che alla fine c’erano la voglia e la determinazione di fare risultato, di fare il passaggio del turno e l’abbiamo fatto. Sicuramente puntiamo alla finale, abbiamo una grande squadra e daremo il 100%. Penalizzazione? Sono contento dei quindici punti. Speriamo possano restare e che non ce li tolgano. Quel che abbiamo fatto, ce lo siamo guadagnati sul campo e nessuno ce lo può togliere”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

