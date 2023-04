Napoli, l’agente di Rrahmani è in città. Vicino il rinnovo del difensore azzurri

Napoli, si avvicina il rinnovo di Rrahmani

Il Napoli è pronto a mettere nero su bianco per il rinnovo di Amir Rrahmani, diventato ormai perno della difesa di Luciano Spalletti. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore in città è arrivato l’agente del difensore azzurro per discutere degli ultimi dettagli del nuovo contratto. Rrahmani è pronto a legarsi al Napoli per altre cinque stagione, con conseguente aumento dell’ingaggio percepito fino ad oggi.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 21 Aprile 2023 a cura di Artemis