Furto a Torino: ladri a casa di Paulo Dybala mentre la Juventus era in Russia

Il giocatore è stato derubato di una collezione di orologi

Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna riporta di un furto avvenuto nella casa di Paulo Dybala. Nella notte tra martedì e mercoledì mentre la Juventus era in Russia per la gara di Champions League contro lo Zenith, dei ladri sono entrati nella villa del giocatore. Un agente della vigilanza privata ha dato l’allarme dopo aver visto movimento nella villa che avrebbe dovuto essere vuota. I ladri sono comunque riusciti a scappare e stando a quanto si legge pare che “la Joya” sia stato derubato di una preziosa collezione di orologi. Il bianconero però sta ancora facendo l’inventario delle proprie cose per capire se gli sia stato rubato anche dell’altro. Nel 2017 l’ex Juve Camoranesi è stato derubato di gioielli e orologi per il valore di 100mila euro, sempre a Torino.

