UFFICIALE – Squalifica Insigne, il verdetto del Giudice Sportivo: una giornata e ammenda pesante

Napoli calcio – Squalifica Insigne, arriva il verdetto del Giudice Sportivo di Serie A. Il capitano del Napoli salterà, soltanto una giornata ovvero la prossima partita con Lazio. Lorenzo Insigne tornerà a disposizione di Gattuso per Napoli-Torino del 23 dicembre, gara che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Squalifica Insigne, la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, di seguito il comunicato:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 per INSIGNE Lorenzo (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”.

