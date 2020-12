De Luca annuncia: “Nuove misure rigide: blocco mobilità tra comuni”

Vincenzo De Luca in diretta su Facebook, annuncia nuove misure rigide: stop alla vendita di alcolici e alla mobilità tra comuni

Vincenzo De Luca, annuncia nuove misure rigide dal periodo di Natale in poi per la Regione Campania, nella consueta diretta Facebook. Queste alcune della parole del Governatore:

“Stop alla vendita di alcolici e alla mobilità tra comuni. Servono misure prese per tempo e non all’ultimo minuto. Il governo si sta preparando ad adottare la linea delle mezze misure, tante deroghe solo prese in giro. Noi non facciamo finta di aprire per 3 giorni per poi prolungare l’epidemia per tre mesi”.

