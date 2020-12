Dott. Castellacci: “Infortunio Mertens? Ci vogliono almeno 20\30 giorni”

Il dott. Castellacci sull’infortunio di Dries Mertens

Il dott. Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha espresso una sua valutazione, sui tempi di recupero che occorrono a Mertens per recuperare dal suo infortunio. Ecco le sue dichiarazioni:

“La distorsione di Mertens è di 1°/2° grado e di solito con un infortunio così ci vogliono 20-30 giorni per il recupero. Tamponi Serie A? Stiamo diventando dei professionisti purtroppo. Questa gestione era veramente preoccupante e difficoltosa in estate, oggi invece grazie all’esperienza siamo più bravi. Sappiamo come utilizzare i tamponi, ormai la gestione viene fatta con routinarietà”.

