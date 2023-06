Bereszynski: “Con il Napoli è stata un’esperienza unica”

Bartosz Bereszynski è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato brevemente della sua esperienza al Napoli.

Il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski è intervenuto in conferenza stampa durante il suo ritiro con la Nazionale polacca; tra le dichiarazioni ha espresso anche il suo parere circa i suoi cinque mesi al Napoli.

“Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampdoria non stava andando nella direzione giusta: è stato anche un momento stressante per me, perché auguro il meglio alla Sampdoria. Questo club merita una seconda possibilità per tornare in Serie A. Al Napoli è stata un’esperienza unica, cinque mesi in cui ho giocato poco ma ho capito cosa significhi essere un giocatore del Napoli. Sono sicuro che mangerò pizza gratis per sempre ogni volta che tornerò.

Infine, sul suo futuro:

“Ci sarà tempo per pensarci. È presto per dire se resterò alla Sampdoria. Aspettiamo di capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sicuramente cercherò la soluzione migliore per me. Il mio contratto con la Sampdoria è valido ancora per qualche anno, ma cercherò la soluzione migliore per me stesso. Discuteremo con il club il modo migliore per risolvere questo problema. Ci sarà ancora tempo per quello.”

