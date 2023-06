Il Napoli pensa a Guido Rodriguez, su di lui altri due club

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Betis Guido Rodriguez, su di lui però ci sarebbero altri due importanti club.

Calciomercato.it ha riportato una notizia relativa al mercato del Napoli, cioè all’interesse da parte del club azzurro nei confronti del centrocampista Guido Rodriguez.

Secondo quanto si legge sul giocatore argentino ci sarebbero anche Milan e Barcellona:

“Il contratto dell’argentino scade nel 2024 e non ci sono trattative per il rinnovo in vista. Il Manchester United tentò di acquistarlo un anno fa, mentre in queste settimane, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i club che si sono interessati alla sua situazione ci sono Barcellona, Milan e Napoli, tutte alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il Betis dovrà venderlo per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno e il suo prezzo non dovrebbe superare i 15 milioni di euro. Un’occasione importante per un calciatore col suo rendimento e la sua esperienza, che sta iniziando a stuzzicare diverse squadre del Vecchio Continente. L’argentino piace e, presto, i rumor intorno al suo futuro si intensificheranno.”

