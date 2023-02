Traorè dice si al Napoli, Giuntoli si attiva per chiudere in fretta

Il Napoli ha il si di Traoré

Il Napoli avrebbe incassato il si di Adama Traoré per il trasferimento in azzurro, visto che l’ala spagnola ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Wolverhampton. Come riportato da calciomercato.com, Giuntoli avrebbe fiutato l’affare e starebbe provando a chiudere bruciando così la concorrenza. Ci sarebbe anche il gradimento del calciatore, che avrebbe dato il suo consenso per un trasferimento al Napoli. Traorè potrebbe essere il sostituto di Hirving Lozano, visto che il messicano viene dato come partente nella prossima sessione di mercato. Attualmente l’ingaggio dello spagnolo di aggira sui 2,5 milioni, ma il decreto crescita potrebbe venire in aiuto del Napoli per chiudere l’operazione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Sarà proprio Ronaldo a spedire sotto terra la Juventus”

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa in Congo: “Basta arricchirsi coi soldi sporchi di sangue”