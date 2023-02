Ounahi: “Mi volevano in Italia ma ho scelto il Marsiglia, vi spiego perché”

Sfuma ufficialmente il colpo Ounahi per il Napoli

E’ ufficiale: Azzedine Ounahi è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista, che si è fatto notare ai mondiali con il Marocco, era diventato un obiettivo del Napoli, che ora però vede sfumare del tutto il colpo. Il giocatore si è presentato ai microfoni del club.

Queste le sue parole:

“Sappiamo tutti che molti club erano interessati a me, in Italia ed in Inghilterra, ma alla fine ho scelto il Marsiglia. Ho preso questa decisione perché la città mi ricorda casa mia, ritroverò un po’ di Marocco qui. La società ha avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra e ai tifosi”.

Fonte foto: Twitter @OM_English

