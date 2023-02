Pistocchi: “Complimenti al Napoli, è arrivata fin qui senza trucchi a bilancio”

Maurizio Pistocchi sulla stagione del Napoli

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel corso del suo intervento ha detto la sua sul Napoli di questa stagione facendo riferimento alla situazione in casa Juventus.

Queste le sue parole:

“Quest’anno la differenza la sta facendo la rosa e la sua gestione. Quando al Napoli mancavano due giocatori importanti negli anni passati era un problema, adesso non è così. Devo dire che il Napoli però sta andando oltre ogni aspettativa: sta dominando in Serie A e negli scontri al vertice. Ha perso solo con l’Inter, ha battuto due volte la Roma, ha vinto col Milan e con la Lazio.

Ha battuto la Juventus, cosa altro deve fare? Il Napoli è arrivato sin qui con un percorso partendo dalla C, crescendo di anno in anno, con un occhio al bilancio e al risultato sportivo, senza trucchi a bilancio. Ovviamente aspettando le evoluzioni attorno al caso Osimhen, come per tutti. Si tratta di un percorso virtuoso, quello che dovrebbe fare un club per costruire un team vincente“.

