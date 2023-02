Careca stupito da Victor Osimhen: “Ha fatto un gol alla Pelé”

Lo storico bomber del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, colpito profondamente dal gol di Victor Osimhen.

Careca commenta lo splendido gol di Osimhen siglato contro la Roma , con il quale l’attaccante nigeriano si è portato a 14 gol in campionato e domina in questo momento la classifica dei marcatori. La leggenda brasiliana era presente domenica al Maradona e ha potuto osservare in diretta la prodezza del numero 9 del Napoli. Di seguito riportiamo le sue parole: “Mi fermano per strada e mi dicono che ha fatto un gol alla Careca. Ma invece no! Ha fatto un gol alla Pelé. Una giocata incredibile. Mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta per vincere lo scudetto. È un sogno che si può realizzare, e perché no: si può pensare anche alla Champions. Merito anche di Spalletti che è un grande allenatore: secondo me potrebbe essere adatto anche per la Nazionale.”.