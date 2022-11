Napoli, calciomercato: la richiesta dell’Udinese per Samardzic

Il Napoli pare aver messo gli occhi su Lazar Samardzic

Non è passato inosservato a Luciano Spalletti il profilo di Lazar Samardzic. Il giocatore, andato anche a rete per i friulani nella vittoria per 3-2 dei partenopei, pare essere diventato l’obiettivo numero uno del prossimo mercato azzurro. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, riferisce le ultime in merito.

Queste le sue parole:

“Non sono passate inosservate le parole di Luciano Spalletti dopo Napoli-Udinese su Lazar Samardzic. “È fortissimo, uno allo Zielinski”, ha dichiarato il tecnico di Certaldo, ribadendo la bontà dell’operazione chiusa dal club friulano nell’estate 2021: circa 3 milioni più una percentuale su eventuale futura vendita al Lipsia, contratto fino al 2026. Adesso la valutazione è tra 20 e 25 milioni, ovviamente sono discorsi eventuali per la prossima estate.

Le parole di Spalletti sono comunque importanti e sanno di investitura. Ricordiamo che Zielinski, tornato nella prima parte della stagione ai fasti del passato, ha un impegno con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2024 e che presto potrebbe esserci un vertice per parlare del rinnovo”.

