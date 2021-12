Ag. Mario Rui: “Ha un affaticamento e non so se recupera per il Milan, addio? a fine stagione decideremo”

L’agente del portoghese da indicazioni su quello che potrà essere il futuro del suo assistito

Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante gli Italian Sport Awards a Castellammare. Durante il intervento l’agente ha parlato anche del suo giocatore, Mario Rui.

Queste le sue parole:

“[Mario Rui] Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il Milan. E’ l’unico terzino sinistro in rosa ed è uno dei migliori giocatori del Napoli. Futuro? Se vinciamo lo Scudetto andiamo a Dubai. L’ho sempre difeso e l’ho fatto restare a Napoli anche nei momenti difficile. ​A fine campionato, quando finirà il campionato, valuteremo cosa fare e se andare via“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Europa League, le date della doppia sfida tra Napoli e Barcellona

Parisi-Napoli, l’agente: “Cercherò di indirizzare Fabiano verso un’altra squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Cina, primo caso di variante Omicron a Tianjin