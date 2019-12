UFFICIALE – Coppa Italia, sorteggiati i campi per le gare degli ottavi

Coppa Italia, sorteggiati i campi per le sfide degli ottavi non previste già dal tabellone

Coppa Italia, determinati gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire il campo delle sfide degli ottavi non previste già dal tabellone. Per quanto riguarda il caso di club appartenenti a categorie differenti non c’è stato bisogno di decidere, visto che il regolamento è chiaro: le sfide tra Lazio e Cremonese e tra Napoli e Perugia si disputeranno rispettivamente all’Olimpico e al San Paolo (a Fuorigrotta ci sarebbe anche l’eventuale quarto con la Lazio, essendo il Napoli testa di serie numero 1 e la Lazio tra le prime 8). Per le altre, invece, è servito il sorteggio per gli ottavi ed anche per i quarti.

Ecco dove si giocheranno le partite degli ottavi:

Fiorentina-Atalanta all’Artemio Franchi

Inter-Cagliari al Giuseppe Meazza

Milan-SPAL al Giuseppe Meazza

Torino-Genoa all’Olimpico Grande Torino

Parma-Roma all’Ennio Tardini

Juventus-Udinese all’Allianz Stadium

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA Sky – Udinese-Napoli, senza Callejon e Mertens!

I convocati di Ancelotti per Udinese-Napoli: si rivede Leandrinho! Out Allan, Milik e Ghoulam

CorSport – Allan out contro l’Udinese: il differenziato induce a cattivi pensieri in vista del Genk

Agresti su Ancelotti: ”Non si può distruggere la sua carriera per i risultati ottenuti in campionato”

Napoli, vicenda multe: spunta una clamorosa novità. In bilico l’arbitro unico

RAI – Esonero Ancelotti inevitabile in un caso. Gattuso a Napoli anche a piedi! Su Mertens-Inter arrivano segnali

Mercato Napoli – Sono due i nomi caldi per il centrocampo

Mora sul Napoli: ”Ritiro errore iniziale. Responsabilità? Diamo il 33% a tutti”

Jasurek (Ag. Lobotka): ”Napoli? Questa cosa ormai mi fa ridere”

Panchina Napoli – Adl ha trovato due possibili traghettatori. Udine ultima chance per Ancelotti

Massimiliano Oddo dopo la vittoria: “Grande prestazione ma contro il Napoli sarà difficile”