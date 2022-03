Petino: “Verona? A Reggio Calabria venimmo accolti peggio”

Petino, non solo a Verona certi episodi

In diretta ai microfoni di Goal Show è intervenuto il giornalista Pierpaolo Petino, che ha espresso il suo parere su quanto successo a Verona la scorsa domenica. Ha poi aggiunto che non solo nella città veneta il Napoli viene accolto in un certo modo, raccontando un aneddoto legato ad una trasferta a Reggio Calabria. Ecco quanto dichiarato:

“Lo striscione di Verona è una offesa al calcio soprattutto in un periodo storico come questo, con una guerra che è a pochi chilometri da noi. Eppure in passato al Napoli è stato fatto anche di peggio. Ho seguito per tanti anni i campani anche in trasferta. Non potrò mai dimenticare l’accoglienza di Reggio Calabria. La Reggina era tornata in Serie A, il Napoli fu accolto a pietrate al Granillo”.

