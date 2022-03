Calciomercato, Berardi avrebbe detto si al Napoli. Ora si tratta con il Sassuolo

Calciomercato, Berardi ha dato l’ok per il trasferimento al Napoli

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe il si al trasferimento al Napoli da parte di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo avrebbe dato il suo parere favorevole ad una sua avventura in azzurro, sentendosi pronto per il salto di qualità. Attualmente tra il club azzurro e gli emiliani non c’è trattativa, anche perchè la richiesta di milioni di Euro viene ritenuta alta. Berardi sarebbe una richiesta di Spalletti, che ne apprezza la duttilità di utilizzo in attacco. A fine stagione il Napoli proverà ad abbassare le pretese economiche del Sassuolo, magari inserendo degli esuberi come contropartita tecnica.

