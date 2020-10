Lozano si riprende il Napoli, per i quotidiani è lui il migliore

Lozano il migliore degli azzurri contro l’Atalanta

Hirving Lozano è risultato il migliore in campo contro l’Atalanta, con i quotidiani di oggi che celebrano il messicano. Tanti 8 in pagella per il Chucky, con il Corriere Dello Sport che commenta così la sua prestazione: “Schiaccia la Dea, si prende la scena, rivaluta se stesso e quei 50 milioni spesi un anno fa per averlo.” Per la Gazzetta dello Sport invece, Lozano “Ha lasciato a casa il gemello triste e arruffone visto l’hanno passato”.

