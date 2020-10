Osimhen, esultanza con messaggio sociale. Ecco cosa era scritto sulla maglietta

Osimehn, messaggio di solidarietà

Victor Osimhen, ieri ha siglato il suo primo goal in maglia azzurra ma c’è stato un giallo. Dopo l’abbraccio con Gattuso, l’attaccante azzurro ha mostrato una maglietta con un messaggio che però non è stato inquadrato dalle telecamere di Sky. A fare chiarezza, ci ha pensato la pagina Facebook L’opinionista del calcio che pubblica la foto e spiega i motivi della sua esultanza:

“Dopo aver segnato un goal nella partita Napoli-Atalanta, il giovane Victor Oshimen, di origini nigeriane, ha esposto una maglia bianca con un messaggio che richiama ai fatti che dall’inizio di Ottobre hanno scatenato una larghissima manifestazione da cui è nato un vastissimo movimento di protesta in Nigeria.

Ovviamente le telecamere non li hanno ripreso e il gesto di fatto è stato censurato, senza dare risalto al gesto di Oshimen e a quello che sta succedendo in Nigeria.

Tutto è cominciato con la diffusione dell’hashtag “ #EndSARS “, diventato virale a seguito di un video diffuso lo scorso 3 Ottobre in Nigeria. Nel filmato un agente della Special Anti-Robbery Squad (SARS), spara a un giovane per poi appropriarsi del suo veicolo e già da tempo la SARS è accusata di corruzione, stupro, tortura, uccisioni e arresti arbitrari ai danni della popolazione.