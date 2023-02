Mercato Napoli, le ultime su Giuntoli, Meret e Ndombele

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto sulle ultime novità relative al mercato del Napoli ai microfoni di “1 Football Club”.

Ciro Venerato è intervenuto nel corso della trasmissione “1 Football Club”, in onda su “1 Station Radio”, ed ha parlato delle ultime novità sul mercato del Napoli.

Le prime parole sono state sul rinnovo di Cristiano Giuntoli e sul futuro del portiere Alex Meret:

“Credo ci sia la volontà comune di continuare l’avventura con il Napoli, sia da parte del presidente sia da parte di Giuntoli. Sul fronte Meret il Tottenham era interessato, ma alla luce delle evoluzioni circa la permanenza di Conte e Paratici non saprei dire quanto i londinesi possano affondare il colpo. Ogni dichiarazione di mercato andrebbe presa con le pinze, suppongo infatti che eventuali sirene inglesi non verrebbero certamente escluse dal ragazzo e dal suo entourage. Ecco perché la società seguiva con interesse Vicario. Non escludo, tuttavia, che le parti possano trovare un accordo per la continuazione del rapporto tra il portiere friulano ed il Napoli.”

Sulla ricerca di un presunto vice-Lobotka:

“Ci sono valutazioni in corso anche sulla crescita di Gaetano nel ruolo di Lobotka. Non ci sono, oggi, evoluzioni di mercato in merito: i movimenti in tal senso si registrano piuttosto sulla prima punta o nelle posizioni di centrocampo come quella di Ndombele. Va anche ricordata la stima che Spalletti nutre per il ragazzo. L’unico motivo che potrebbe indurre la società a ricercare profili in quel ruolo sarebbe appunto la partenza di Gaetano, il quale potrebbe chiedere garanzie di un maggiore impiego.”

Infine, sul futuro di Tanguy Ndombele:

“Il Napoli sta facendo delle valutazioni su alcuni giocatori. Il 90% della rosa sarà confermato. Il restante 10% potrebbe salutare, tra ragioni puramente economiche ed ambizioni di carriera personali. Se Ndombele non esibirà un finale di stagione di gran lunga migliore, non credo nella conferma da parte della società. Anche il fatto che gli azzurri osservano Frattesi mi lascia pensare. Ad oggi, dunque, non credo che il Napoli sia intenzionato a tenere il francese. Naturalmente, al netto di miglioramenti non si escludono evoluzioni.”

