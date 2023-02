Eintracht Francoforte Napoli, Krosche: “Vogliamo i quarti”

Markus Krosche ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui ha parlato della sfida di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli.

Il membro del Cda dell’Eintracht Francoforte Markus Krosche ha parlato della sfida contro il Napoli nel corso d un’intervista rilasciata alla Bild.

Markus Krosche fa sapere che la squadra ce la metterà tutta per conquistare l’accesso ai quarti di finale, pur conoscendo l grandezza del Napoli.

“Il Napoli è una squadra formidabile, lo dicono i numeri e la qualità di gioco. Hanno perso solo una volta in campionato. Affronteremo una delle migliori squadre d’Europa non vi è alcun dubbio. Noi però faremo di tutto per apparse il turno ed andare ai quarti di finale, è un traguardo che ci stuzzica parecchio. Con il nostro pressing e la nostra velocità possiamo colpire il Napoli inducendolo all’errore. Non mi aspetto una gara attendista da una parte e dall’altra ma due squadre che verticalizzeranno parecchio per andare a fare gol subito.”

