Spalletti in conferenza: “Non è lecito avere paura, mandiamo un segnale al calcio mondiale”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. Nel suo intervento si è concentrato della crescita di Osimhen e Kvaratskhelia.

Queste le sue parole:

“Da un punto di vista di maturità, si può portare per esempio la reazione di Osimhen a Sassuolo: appena ha sentito un problemino ha valutato in maniera corretta, chiedendo la sostituzione. Questo è il calciatore che sa valutare benissimo le cose, questi due tipi sono due di quelli che hanno veramente l’estro, la fantasia, la qualità per mandare segnali al calcio mondiale.

Allo stesso tempo sono due ragazzi giovanissimi, Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a sceglierli in un pacchetto molto ampio di calciatori, questa gioventù va ancora plasmata, fatta maturare. Quello di domani sera sarà un evento da sfruttare, loro secondo me la sapranno interpretare, la partita di domani. Non è lecito avere paura. Vedremo le giocate che solamente chi è a questo livello sa fare”.

