Quattro titolari per tre posti: possibile esclusione a sorpresa per Fabian

Tuttosport – Quattro titolari per tre posti: Fabian fuori dalla formazione iniziale contro l’Atalanta.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Fabian Ruiz sarà il sacrificato di Spalletti, poiché potrebbe restare fuori dalla formazione iniziale che scenderà in campo contro l’Atalanta:

“Spalletti ha 4 titolari (oltre Elmas ) per 3 posti e dovrà decidere chi scegliere per affiancare Anguissa. Sembra improbabile che resti in panchina Lobotka , così che il ballottaggio ci sarà tra Fabian Ruiz e Zielinski . Contro l’Udinese partì lo spagnolo, per poi essere sostituito nell’intervallo da Mertens , mentre il polacco entrò a 20′ dal termine in luogo di Politano. Stavolta potrebbe verificarsi il contrario, con Fabian inizialmente fuori“.

