Pedullà: “Olivera è stato bloccato, Kvaratskhelia è vicino, su Broja…”

Alfredo Pedullà si è soffermato sul mercato azzurro

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel suo sito ufficiale. Ecco quanto dichiarato:

“Di sicuro ci saranno molte novità, per la fascia sinistra è stato bloccato Olivera del Getafe: si tratta soltanto di aspettare. E occhio, sempre più, a Kvhvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Rubin Kazan classe 2001, momentaneamente parcheggiato in Georgia (Dinamo Batumi) per i problemi che conosciamo bene. Il Napoli è avanti, una scelta convinta di Kvaratskhelia e del suo entourage. Certo, bisognerà trovare l’accordo con il suo attuale club (che chiede una quindicina di milioni, gli azzurri vorrebbero spendere qualcosa in meno), ma la strada è tracciata”.

Su Osimhen: “Il Napoli si sta cautelando un caso di una super offerta per Osimhen (da 80 milioni in su) che potrebbe arrivare dalla Premier (Newcastle, Manchester United e Tottenham). Il club azzurro ha sondato Scamacca ma ci sono pochi (pochissimi) margini, l’attaccante andrebbe molto volentieri all’Inter che si è mossa per prima e ha memorizzato l’interesse del Milan”.

Su Broja: “Il Napoli lo apprezza tanto e vuole farsi trovare pronto in caso di mega offerta per Osimhen. Ci sarebbe stato anche un incontro a Londra, la valutazione ha superato i 30 milioni e ci vogliono un po’ di bonus. Un nome per ora da tenere in agenda, in attesa di altri sviluppi”.