Il Napoli rassicura: Lozano scenderà presto in campo, ecco quando

Buone notizie per Hirving Lozano: l’attaccante tornerà a disposizione di Spalletti già dal 5 agosto.

Buone notizie per Lozano, presto tornerà in campo con i suoi compagni di squadra.

In seguito al brusco incidente in campo, subito in Nazionale con il Messico, Hirving Lozano migliora a vista d’occhio, tanto da poter tornare in campo prima del previsto. Il Napoli ci tiene in particolar modo a rassicurare tutti, come riportato dall’edizione di Repubblica: l’attaccante messicano sarà a disposizione di Spalletti già dal 5 agosto, nonostante il duro colpo subito durante la Gold Cup.

