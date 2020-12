Ruiz: rinnovo in alto mare. Il calciatore rifiuta, il Napoli fissa il prezzo

Nuova grana per ciò che riguarda i rinnovi in casa azzurra. Fabian Ruiz, infatti, ha rifiutato di rinnovare il contratto che lo lega al Napoli.

Il calciatore, attualmente è legato fino al 2023 ma da diverso tempo proseguono le trattative per il rinnovo. Lo spagnolo, però, pare abbia deciso di dire di no e che voglia tornare a giocare nel suo paese.

In Liga, infatti, sono diversi gli estimatori del suo talento, Atletico Madrid su tutte. De Laurentiis, pertanto, fissa il prezzo e fa sapere che non lo cederà per meno di 50 milioni di euro.

A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

