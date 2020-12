Napoli, Gattuso: rinnovo in sospeso, manca l’accordo totale con De Laurentiis

Il mister azzurro e il presidente non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione riguardante il rinnovo per Gennaro Gattuso. Da tempo le voci che girano continuano a suggerire che il prolungamento contrattuale dell’allenatore sia solo una formalità, ma le cose sembrano essere diverse. Repubblica riferisce nella sua edizione odierna che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo sulla base di alcuni dettagli, tra i quali ci sarebbe anche la questione diritti d’immagine.

Questo è quanto riporta il quotidiano:

“Anche il rinnovo di Gattuso è sospeso. Le clausole sono all’esame dei riflessivi avvocati portoghesi di Gestifute, l’agenzia di Jorge Mendes che tutela il caparbio allenatore. Da mesi si sente dire che manca solo la firma, che cos’è una firma? Tutto. De Laurentiis e Gattuso intanto prendono tempo. Continuano a studiarsi”.

