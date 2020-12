Milik via a gennaio. Juve ed Inter se lo contendono

Arkadius Milik cercherà di lasciare il Napoli a gennaio per non perdere il treno dell’Europeo.

Troppo rischioso per l’attaccante restare fermo fino a giugno con il rischio di uscire dai 23 della sua Polonia. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, Juventus ed Inter sono su di lui.

I bianconeri hanno bisogno di un vice Morata mentre i neroazzurri di una punta che faccia rifiatare Lukaku. De Laurentiis, tuttavia, dovrà abbassare le pretese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato in uscita: il Torino chiede Lobotka

Napoli: caccia al terzino. L’acquisto si farà ma ad una condizione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB