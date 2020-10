Coronavirus – Argentina, Diego Maradona in isolamento preventivo

Argentina, il virus mette Maradona in isolamento preventivo

Il covid non risparmia nessuno ed infatti anche per Diego Armando Maradona è subito scattato l’isolamento preventivo. Secondo quanto riportato da Olé, un assistente del Pibe de Oro ha manifestato i sintomi del virus e per l’allenatore del Gimnasia è scattato l’isolamento. L’ex campione del mondo potrebbe non essere in panchina per l’esordio della sua squadra.

