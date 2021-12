Manolas-Olympiacos: è fatta, firmerà un triennale

Kostas Manolas saluta Napoli per ritornare in patria, direzione Olympiacos. Il difensore azzurro ha già svolto le visite mediche con esito positivo, l’accordo è stato già trovato, firmerà un triennale. Un giornalista greco tramite il proprio profilo Twitter pubblica un annuncio, ecco quanto dichiarato

Kostas Manolas is coming back in Greece and Olympiacos. Deal with Napoli, official today@olympiacosfc @sscnapoli #Olympiacos #Manolas #Napoli #SSCN #SSCNapoli

