Chiariello: “I calciatori devono dare l’esempio!”

Umberto Chiariello è intervento ai microfoni di Canale 21 per commentare la foto dei calciatori del Napoli in fila al supermercato

“Io non mi sarei messo in coda. I calciatori – ha dichiarato il noto giornalista – sono dei simboli e sono l’esempio. Se si dice di evitare gli abbracci, uno come Buffon, al gol di Dybala, poteva evitare di dargli un bacio. Può capitare che poi il bambino che lo guarda in tv dice alla mamma: perché lui può dare il bacio e io no? Bisogna ragionare, i calciatori sono esempi!”.

