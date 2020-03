Il Ministro Spadafora torna ad attaccare la Lega Serie A

Secondo Spadafora lo stop è arrivato in ritardo e per ragioni puramente economiche:

“I vertici calcistici non hanno voluto assumersi nessuna responsabilità. Mentre altre leghe avevano preso questa decisione in totale autonimia, per fermare la A è stato necessario un provvedimento del Governo. Le ragioni non possono essere che economiche, per non avere problemi con Sky hanno atteso il DPCM.”