Atletico Madrid, Cerezo: ”Stasera a Liverpool giocheremo a porte aperte”

Cerezo, pres. Atletico Madrid: l’Atletico Madrid si atterrà alle sole disposizioni UEFA e governative. Stasera a Liverpool giocheremo a porte aperte

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrique Cerezo, presidente Atletico Madrid che ha parlato delle disposizioni UEFA e della partita di questa sera contro il Liverpool.

Queste le sue parole:

IL REAL SEGUIRA’ ALLA LETTERA LE DISPOSIZIONI UEFA

“Sappiamo che in questo momento si sta attraversando un periodo complicato, ma l’Atletico Madrid seguirà alla lettera, fidandosi apertamente, le disposizioni dettate dalla UEFA e dagli altri organi competenti. Se ci verrà comunicato di continuare a giocare a porte aperte o chiuse, seguiremo le istruzioni dateci”.

CEREZO SULLA PARTITA DI QUESTA SERA DELL’ATLETICO CONTRO IL LIVERPOOL

”Qusera a Liverpool, la UEFA ha dato il via libera per giocare a porte aperte e noi confidiamo nelle scelte fatte da quest’ultima. Allo stesso modo, ci fidiamo degli organi spagnoli e delle autorità sanitarie che ci daranno la possibilità di continuare a giocare in Liga per le prossime due settimane con gli impianti a porte chiuse. Non sta a noi dell’Atletico Madrid commentare o giudicare se siano corrette o errate tali decisioni, a noi sta soltanto seguire queste disposizioni e rinviare qualsiasi decisione alle autorità preposte”. Conclude Cerezo.

