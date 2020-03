AUDIO – De Luca: ”L’obiettivo è ridurre l’espansione del contagio. Grande gesto di Insigne”

De Luca: iniziamo a registrare contagi tra i medici, problema che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni, con un sovraccarico per medici, infermieri, amministrativi, tecnici. C’è stato un contributo dell’ANICAV e ho avuto modo di parlare con Insigne, capitano del Napoli, che ha chiesto dove potersi rivolgere per dare anche lui un contributo per i nostri ospedali

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc – durante la trasmissione Barba & Capelli- sul grave momento che sta vivendo l’Italia e la Regione Campania per il coronavirus.

Questi alcuni passaggi dell’intervista a De Luca:

”Ieri sera contavamo 147 persone contagiate, due guarite, 44 ricoverate in terapia intensiva e 10 intubate. La situazione ovviamente dei contagiati aumenta di giorno in giorno, con un aumento governabile, l’unica incognita è questa, c’è stata una ondata di rientri dal nord verso il sud, sono migliaia le persone rientrate e di queste abbiamo identificato 1733 persone in isolamento domiciliare.

Invito chi è rientrato con i mezzi propri a segnalare la propria posizione all’Asl e a rimanere a casa segnalando il proprio domicilio alle autorità sanitarie, se dovessimo avere tra questi una percentuale elevata di contagiati avremmo una situazione pesante.

Iniziamo a registrare contagi tra i medici, problema che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni, con un sovraccarico per medici, infermieri, amministrativi, tecnici. Considero estremamente importante ogni gesto di solidarietà e aiuto civile, ringrazio chi ha dà una mano anche dal punto di vista economico.

Mi preoccupa in modo particolare la mancanza di sangue, ho detto ieri che abbiamo 7 bambini in attesa di trapianto di midollo al Santobono e c’è poco sangue disponibile, rivolgo un appello a tutti i donatori perchè riprendano a donare sangue, non c’è da avere preoccupazione, vedremo di mettere in campo un camper per stare più tranquilli.

Abbiamo avuto ieri sera l’autorizzazione all’utilizzo di altri due laboratori per dare i tamponi oltre a quello al Cotugno, su questo dobbiamo essere prudenti, ci sono laboratori privati che si sono attivati per fare i tamponi, ma i tamponi vanno fatti con grande serietà e bisogna essere affidabili altrimenti c’è il rischio di risultati fantasiosi.

Ieri abbiamo registrato due episodi molto interessanti. C’è stato un contributo dell’ANICAV e ho avuto modo di parlare con Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che ha chiesto dove potersi rivolgere per dare anche lui un contributo per i nostri ospedali”. Afferma De Luca.

