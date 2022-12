Repubblica – Cheddira: “Io al Napoli? Non ne sapevo nulla, a Bari sono felice”.

L’attaccante del Bari, finito nel mirino del Napoli, Walid Cheddira è stato intervistato dal quotidiano per parlare delle voci di mercato delle ultime ore. Il giocatore, dopo l’ottimo Mondiale con la sua Nazionale, è stato più volte accostato al club partenopeo, e la sua risposta è stata questa: “Mercato? Non ci penso. Non sento queste voci, non sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono felice”.

Fonte foto: Instagram @walo_98

