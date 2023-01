Corriere dello Sport – Lutto nel mondo del calcio: morto a 58 anni Gianluca Vialli.

Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni.

L’ultimo messaggio di Vialli

Il 14 dicembre l’ex attaccante della Nazionale aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri con un messaggio: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-, Politano: “Delusi per la sconfitta, dobbiamo rimetterci con i piedi per terra”

L’Adana punta Demme, Bakayoko non vuole lasciare il Milan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lega Serie B, quattro i contratti depositati ufficialmente, due del Genoa