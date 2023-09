La Gazzetta dello Sport – Osimhen e Anguissa salteranno la Supercoppa in programma a gennaio.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato i prossimi impegni Nazionali per Osimhen e Anguissa. Entrambi saranno due assenze molto pesanti per Garcia: “Il presidente De Laurentiis ha tuonato più volte in passato contro la Coppa d’Africa arrivando a promettere che non avrebbe più preso calciatori del continente, però Rudi Garcia perderà Osimhen e Anguissa, due pedine fondamentali, anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana in programma l’8 gennaio in Arabia Saudita”.

