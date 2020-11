Damascelli: “Parole di Marotta su sollecitazioni dall’allenatore, il Var sta intossicando il gioco”

Damascelli su Marotta e il Var

Attraverso un articolo pubblicato su Il Giornale, Tony Demascelli ha commentato le parole di Marotta dopo il pareggio tra Inter e Parma di ieri pomeriggio. Ha poi espresso la sua opionione sul Var, che nelle ultime partite non sempre ha funzionato nel modo migliore. Ecco quanto riportato sul quotidiano oggi in edicola:

“Sul rigore evidente non concesso in favore dell’Inter ribadisco che il Var è una delle grandi fake del calcio cosiddetto moderno. Il Var sta intossicando il gioco, lo spirito di questo sport, riguarda tutte le squadre, tutti i campionati. Ma Ifab, Fifa, Uefa hanno scelto di gestire il potere e non la giustizia del football. Post scriptum: le parole di Marotta sull’arbitraggio, nel dopo partita, sono conseguenza delle sollecitazioni dall’allenatore. Non è da grande club, non è da grande dirigente quale è Beppe Marotta”.

