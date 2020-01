Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez, resterà fuori 4 mesi!

Suarez rischia uno stop compreso tra i 4 e i 5 mesi. L’infortunio interrompe dunque il buon momento di forma del ‘Pistolero’: l’attaccante era stato scelto come giocatore del mese in casa blaugrana a dicembre grazie alle tre reti realizzate e in stagione ha già raggiunto quota 14 gol all’attivo e 11 assist vincenti suddivisi in 23 presenze tra Liga, Champions League e Supercoppa di Spagna.

L’attaccante uruguaiano, quindi, non ci sarà per la doppia sfida in Champions League contro il Napoli, che non dovrà quindi preoccuparsi del terminale offensivo del Barcellona.