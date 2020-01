Iannicelli: “Napoli, colpa solo dei giocatori! Devono farsi un esame di coscienza!”

Peppe Iannicelli vede come unici responsabili della crisi del Napoli i giocatori, per lui mancano di responsabilità. Ieri contro la Lazio si sono visti strafalcioni inaccettabili, l’errore Ospina seguito da Di Lorenzo, Callejon un fantasma e Fabian inutile; l’unico che ha giocato bene è stato Lorenzo Insigne che gli altri lo prendano come esempio.