Napoli, probabili alcune novità martedì in Coppa Italia

Contro il Perugia, Demme, Lobotka e Karnezis?

Dopo aver perso ancora a Roma contro la Lazio, il Napoli potrebbe accelerare l’ingresso in squadra dei nuovi acquisti appena effettuati nel mercato invernale di gennaio.

Gattuso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe convocare i neo acquisti del club azzurro Diego Demme che Stanislav Lobotka per la partita di martedì contro il Perugia in Coppa Italia. Sarebbe un’occasione per testare la condizione e per capire come si possono sfruttare le loro caratteristiche nel 4-3-3 del tecnico, che potrebbe fare turnover.

Non è escluso, inoltre, che Karnezis possa difendere la porta del Napoli contro il Perugia nella gara degli ottavi di finale di Tim Cup in programma al San Paolo martedi 14 gennaio alle 15. Come riporta sigonfialarete.com, dopo l’infortunio di Meret – tornato ad allenarsi in gruppo – e lo sfortunato disimpegno di Ospina che è costato agli azzurri la sconfitta con la Lazio, Gattuso potrebbe lasciare spazio al portiere greco, finora mai utilizzato in entrambe le gestioni tecniche.

