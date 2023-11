Napoli, ultimi aggiornamenti sul recupero di Mario Rui e Lindstrom: il report

Napoli, ultimi aggiornamenti sul recupero di Mario Rui e Lindstrom

Notizie calcio – Il Napoli dopo il successo di Bergamo, ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma mercoledì allo Stadio Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in attivazione e torello in avvio. Successivamente lavoro di forza, seduta finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto.

Lindstrom ha svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra.

Terapie e personalizzato in campo per Mario Rui.

