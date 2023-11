Real Madrid-Napoli, prevista ondata azzurra al Bernabéu: ecco quanti saranno

Real Madrid-Napoli, la previsione sui tifosi azzurri al Bernabéu

Real Madrid-Napoli, la sfida di UEFA Champions League che andrà in scena mercoledì allo stadio Santiago Bernabéu, il Napoli affronterà il Real Madrid nella quinta giornata della fase a gironi.

Per l’occasione a Madrid ci saranno circa 5mila tifosi napoletani, pronti a sostenere la squadra in trasferta nell’appuntamento più atteso della competizione europea. Una partita non facile, che però offre al Napoli la chance di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica.

