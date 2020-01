Calciomercato – Il Napoli prepara l’assalto a Politano

Calciomercato Napoli – Su Politano ci sono anche Milan e Fiorentina ma De Laurentiis non ha mai mollato l’interista

Calciomercato – L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia in maniera positiva quello che è stato, fino a questo momento, l’operato del Napoli sul mercato di gennaio. Gli azzurri hanno da poco ufficializzato l’italo-tedesco Demme e lo stesso avverrà a breve per lo slovacco Lobotka.

Oltre ai due colpi sulla mediana, gli azzurri sembrerebbero intenzionati a voler lavorare per garantire a Gattuso altri colpi per poter permettere al Napoli una rimonta che al momento pare essere impossibile.

Il quotidiano scrive infatti di un’irruzione da parte della società di De Laurentiis nei confronti di Politano, il quale è sempre piaciuto alla società azzurra che, già ai tempi del Sassuolo, cercò più volte di portarlo all’ombra del Vesuvio. Poco tempo fa, il giocatore è stato inserito in uno scambio con Llorente mentre oggi è inseguito “da solo” per arricchire la corsia di destra che diventerebbe sua quando lo spagnolo Josè Callejon andrà via.

