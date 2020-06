Gattuso carica il Napoli e ribadisce: “Questa Coppa Italia è speciale”

Gattuso carica il Napoli: “La Coppa Italia è un trofeo speciale per noi”

Gennaro Gattuso cerca di caricare la squadra in vista della gara di semifinale di Coppa Italia che si giocherà stasera contro l’Inter. Una gara importantissima per gli azzurri: andare in finale ed alzare il trofeo regalerebbe l’accesso in Europa League. Lo stesso Gattuso, peraltro, ha alzato la Coppa Italia soltanto una volta da calciatore nonostante la bacheca piena di titoli e trofei.

Il tecnico del Napoli, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe parlato ai ragazzi spiegando l’importanza di questa serata: “Questa Coppa Italia ha un valore speciale”. La squadra è avvisata, l’opportunità per andare almeno in Finale è davvero ad un passo.

