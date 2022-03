Lobotka: “Sono qui per divertirmi e spero di rendere felici i tifosi”

Lobotka sul suo presente in azzurro

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Napolimagazine, dove ha parlato del momento che sta vivendo in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa è cambiato in questi ultimi mesi? E’ difficile dire cos’è cambiato nello specifico. Probabilmente non è cambiato niente, semplicemente mi sono allenato duramente, cercando di essere professionale sin dal ritiro pre campionato. Non è stato semplice, ma ora mi sento bene, sono felice e sto giocando. Voglio aiutare la nostra squadra a raggiungere il nostro sogno. Io il Pizarro di Spalletti? E’ difficile dirlo, ma di sicuro se il mister mi ha paragonato a lui mi fa piacere. Pizarro è stato un grande giocatore. Gioco in quella posizione, è vero, sono qui per divertirmi e spero di rendere felici i tifosi, mentre mi godo la vita e il calcio. Nella vita tutto è possibile. Sappiamo che è ancora possibile, ma sappiamo pure che è molto difficile. Mancano 9 partite e ci sono 3 squadre che aspirano a diventare campioni. Noi siamo concentrati su noi stessi, sulle nostre partite, vogliamo terminare nel migliore dei modi la stagione”.

