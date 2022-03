Insigne, dietro la panchina a Verona un lutto in famiglia e le precarie condizioni fisiche

Insigne, i motivi della panchina a Verona

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela i retroscena sulla scelta di Spalletti di far partire dalla panchina Lorenzo Insigne contro il Verona, che va oltre la condizione fisica non ottimale. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Lorenzo nella scorsa settimana non si era allenato al meglio per via di qualche piccolo problema fisico e anche per un lutto in famiglia, della moglie. E così da buon capitano ha accettato la panchina e quando nella ripresa l’allenatore lo ha chiamato a sostituire Lozano, nell’ultima mezz’ora, si è messo a disposizione del gruppo facendo la sua parte. Ora sta bene e freme per riprendersi il posto da titolare”.

