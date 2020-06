Opposizione Ultras – Pronta la protesta all’esterno del San Paolo

Opposizione Ultras – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, gli ultras, da mesi contrari alla ripresa del calcio giocato, starebbero pensando di mettere in atto un una protesta all’esterno dello stadio San Paolo in occasione della partita di Coppa Italia tra Napoli-Inter: “Le forze dell’ordine (100 gli agenti in servizio) non consentiranno però assembramenti di alcun genere, al punto che saranno scaglionati in fasce orarie diverse perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre”.

