Francesco Molaro: “Le multe vanno dimensionate ad un’azione simbolica”

Questo periodo di ferma così lungo, più lungo delle ferie estive, quanto peserà sulla condizione fisica dei calciatori?

“Senza dubbio l’assenza forzata peserà molto. Non sono d’accordo con riprendere il calcio partendo dalla Coppa Italia, non si possono decidere le sorti di un trofeo in soli tre giorni. Riguardo al campionato, penso che sarà anomalo ma bisognava finire per questioni legate agli sponsor e delle pay tv. Ad ogni modo sono contento che si ritorni a giocare”

In caso di qualificazione, chi preferiresti sfidare in finale tra Milan o Juventus?

“Io, come tutti, voglio vincere questa Coppa Italia e sinceramente dico Milan. Quando facevo l’allenatore del “Molarolandia” ho sempre incitato i miei giocatori alla vittoria finale. Dicevo che era meglio perdere in semifinale perché le finali, come dice Mourinho, si vincono e non si giocano.”

Riuscirà il Napoli a riprendere il cammino positivo da dove l’aveva interrotto?

“La gestione da parte della Società ha fatto si che i calciatori del Napoli siano rimasti tutti in città, si sono allenati e si sono sottoposti ai tamponi lavorando bene ed in sicurezza. Quello che si è percepito dagli allenamenti svolti nelle scorse settimane e anche nei test fisici è che la condizione dei giocatori è buona ma il campo, il calcio giocato è un’altra cosa. In allenamento se non c’è almeno un minimo di “cattiveria agonistica” è difficile arrivare al momento della partita con la giusta determinazione. Non si sa dopo un periodo così lungo di chiusura, come la squadra arrivi alla partita, questo vale per il Napoli come per l’Inter o la Roma. In caso di affaticamento muscolare, che sia un calciatore del Napoli, del Milan o dell’Inter, non è certamente possibile il recupero fisico in tre giorni. In caso di finale, 3-4 giocatori dopo la prima partita posso avere un problema serio a livello muscolare dovuto al periodo prolungato di sosta, non è possibile prevedere gli esiti. Sarebbe stato preferibile riprendere le attività calcistiche con i recuperi delle giornate e fare la semifinali di Coppa Italia in una sola giornata con trasmissione in Rai e la finale una domenica sera di metà luglio.”

Come finirà la questione multe?

“Secondo me le multe dovrebbero essere, se non eliminate, quanto meno ridotte e lasciate in maniera simbolica, anche in virtù del taglio di stipendi. De Laurentis dovrebbe comprendere la necessità di far ripartire la squadra e dare un segnale positivo attraverso proprio la riduzione delle multe.”

Alla alla luce dei risultati negativi della primavera, sarebbe auspicabile dare una svolta alle giovanili?

“Mi auguro che l’idea della squadra satellite creata dal figlio di De Laurentis possa servire per un maggiore controllo dei giovani calciatori di talento e fare in modo che i talenti non vadano in altre squadre. A Marano, in provincia di Napoli, c’è una scuola calcio della Fiorentina e non è comprensibile come situazione, vista la struttura imponente della scuola calcio della Fiorentina in terra campana.”

Maura Montuori